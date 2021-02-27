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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Никого заставлять не будут: Ляшко рассказал об испытаниях в Украине Covid-вакцины

Участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса в Украине будет добровольным, украинцев не будут заставлять делать это.

Виктор Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Никто никого не будет заставлять участвовать в клинических исследованиях. Вакцинация в Украине — добровольная, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время он поддерживает то, что Украина будет участвовать в таких испытаниях.

По его словам, это позволяет украинцам сделать вклад в научные исследования вакцины против коронавируса.

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Испытания вакцины в Украине

После возвращения из Индии глава Минздрава Максим Степанов сообщил о том, что договорился об участии Украины в клинических испытаниях новой вакцины в форме назального спрея от Bharat Biotech.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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