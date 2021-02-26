PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Папулы и температура: Ляшко назвал побочные эффекты вакцины против Covid-19

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у людей, которых вакцинировали против коронавируса.

вакцина, коронавірус

В случае появления любых осложнений он посоветовал сразу же обращаться к врачу. При этом не стоит заниматься самолечением.

Возможные побочные эффекты:

  • покраснение в месте укола;
  • незначительное повышение температуры;
  • появление папул в месте инъекции.
Читайте
Вакцина CoviShield: микробиолог об эффективности и цене препарата

При этом, по словам спикера, могут быть и более серьезные побочные эффекты.

— Эти, которые я сейчас назвал, встречаются у 5-7% от количества вакцинированных. Но есть и случаи анафилактического шока — один на миллион. Когда мы говорим о коронавирусной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было, — отметил Виктор Ляшко.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.

За два дня в стране иммунизировали более 1 тыс. медиков.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх