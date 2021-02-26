Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у людей, которых вакцинировали против коронавируса.

В случае появления любых осложнений он посоветовал сразу же обращаться к врачу. При этом не стоит заниматься самолечением.

Возможные побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

При этом, по словам спикера, могут быть и более серьезные побочные эффекты.

— Эти, которые я сейчас назвал, встречаются у 5-7% от количества вакцинированных. Но есть и случаи анафилактического шока — один на миллион. Когда мы говорим о коронавирусной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было, — отметил Виктор Ляшко.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса.

За два дня в стране иммунизировали более 1 тыс. медиков.

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