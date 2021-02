Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление главы США Джо Байдена о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией.

Он поблагодарил американского коллегу за поддержку.

26 февраля Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand — divided we fall

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021