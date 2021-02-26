Коронавирус в Украине 26 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 26 февраля коронавирусом в Украине заболело 1 333 844 человека. За последние сутки было выявлено 8 003 новых случая Covid-19.
В том числе, заболели 475 детей и 312 медработников. Госпитализировали 2 762 человек.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 146 украинцев, за все время пандемий не смогли преодолеть Covid-19 25 742 человека. Выздороветь удалось 1 163 555 гражданам Украины, за сутки — 4 244.
За день было совершено 78 264 тестирований (в частности методом ПЦР — 36 809, методом ИФА — 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25 184).
Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 748 случаев;
- Винницкая область — 738 случаев;
- Волынская область — 219 случаев;
- Днепропетровская область — 421 случай;
- Донецкая область — 136 случаев;
- Житомирская область — 455 случаев;
- Закарпатская область — 515 случаев;
- Запорожская область — 120 случаев;
- Ивано-Франковская область — 857 случаев;
- Киевская область — 548 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 31 случай;
- Львовская область — 474 случая;
- Николаевская область — 150 случаев;
- Одесская область — 319 случаев;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 133 случая;
- Сумская область — 160 случаев;
- Тернопольская область — 305 случаев;
- Харьковская область — 331 случай;
- Херсонская область — 32 случая;
- Хмельницкая область — 262 случая;
- Черкасская область — 127 случаев;
- Черновицкая область — 638 случаев;
- Черниговская область — 130 случаев.
Коронавирус в Украине
25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили в 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.
За день заболело 483 ребенка и 301 медработник.
Умерло в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.