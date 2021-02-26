Коронавирус в Украине 26 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 26 февраля коронавирусом в Украине заболело 1 333 844 человека. За последние сутки было выявлено 8 003 новых случая Covid-19.

В том числе, заболели 475 детей и 312 медработников. Госпитализировали 2 762 человек.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 146 украинцев, за все время пандемий не смогли преодолеть Covid-19 25 742 человека. Выздороветь удалось 1 163 555 гражданам Украины, за сутки — 4 244.

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За день было совершено 78 264 тестирований (в частности методом ПЦР — 36 809, методом ИФА — 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25 184).

Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 748 случаев;

Винницкая область — 738 случаев;

Волынская область — 219 случаев;

Днепропетровская область — 421 случай;

Донецкая область — 136 случаев;

Житомирская область — 455 случаев;

Закарпатская область — 515 случаев;

Запорожская область — 120 случаев;

Ивано-Франковская область — 857 случаев;

Киевская область — 548 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 31 случай;

Львовская область — 474 случая;

Николаевская область — 150 случаев;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 133 случая;

Сумская область — 160 случаев;

Тернопольская область — 305 случаев;

Харьковская область — 331 случай;

Херсонская область — 32 случая;

Хмельницкая область — 262 случая;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 638 случаев;

Черниговская область — 130 случаев.

Коронавирус в Украине

25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили в 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

За день заболело 483 ребенка и 301 медработник.

Умерло в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.