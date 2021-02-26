PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Сердце, почки и печень: украинка после смерти стала донором для четверых человек

В Украине за последние сутки провели целый ряд операций по трансплантации органов.

Сердце, почки и печень: украинка после смерти стала донором для четверых человек

Донором стала 44-летняя женщина, которая умерла после повторного инсульта.

Об этом сообщает журналист СТБ Ирина Заславец.

Первый инсульт у женщины произошел год назад, тогда врачам удалось ее спасти. Однако повторный она не смогла пережить.

Когда консилиум врачей констатировал смерть мозга, дочь и зять согласились на донорство.

Кто получил органы

24-летняя девушка с Маневицкого района получила почку. Она сирота, воспитывает 5-летнюю дочь. Девушка четыре года находится на диализе, потому что ее почки отказали. Ее новая почка заработала прямо на операционном столе. Пересадку проводил местный врач Александр Голуб, помогал трансплантолог НИХТ им. Шалимова Владислав Закордонец.

52-летний мужчина из Бердичева получил вторую почку. Он имел хроническую болезнь почек и последние девять месяцев находился на заместительной почечной терапии.

Читайте
Пересадка органов в Украине. Как работает закон о трансплантации

Новое сердце забилось в груди мужчины с Турийского района. Его сердце несколько лет не перекачивало кровь, заболевание называется дилатационная кардиомиопатия. Пересаживать его местным врачам помогала команда Национального Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова во главе с кардиохирургом Артуром Габриеляном.

Печень поехала на Киев. Операция по ее трансплантации началась утром 26 февраля и продолжается до сих пор.

Трансплантация органов в Украине

18 февраля в Украине провели операцию по пересадке сердца, печени и почек от умершего человека. Органы 47-летнего мужчины трансплантировали четырем разным людям.

Операции состоялись в разных больницах города Киева. Пересадка сердца прошла в Институте сердца Минздрава Украины — теперь оно бьется в груди 46-летнего жителя столицы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка