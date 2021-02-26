Сердце, почки и печень: украинка после смерти стала донором для четверых человек

В Украине за последние сутки провели целый ряд операций по трансплантации органов.

Донором стала 44-летняя женщина, которая умерла после повторного инсульта.

Об этом сообщает журналист СТБ Ирина Заславец.

Первый инсульт у женщины произошел год назад, тогда врачам удалось ее спасти. Однако повторный она не смогла пережить.

Когда консилиум врачей констатировал смерть мозга, дочь и зять согласились на донорство.

Кто получил органы

24-летняя девушка с Маневицкого района получила почку. Она сирота, воспитывает 5-летнюю дочь. Девушка четыре года находится на диализе, потому что ее почки отказали. Ее новая почка заработала прямо на операционном столе. Пересадку проводил местный врач Александр Голуб, помогал трансплантолог НИХТ им. Шалимова Владислав Закордонец.

52-летний мужчина из Бердичева получил вторую почку. Он имел хроническую болезнь почек и последние девять месяцев находился на заместительной почечной терапии.

Новое сердце забилось в груди мужчины с Турийского района. Его сердце несколько лет не перекачивало кровь, заболевание называется дилатационная кардиомиопатия. Пересаживать его местным врачам помогала команда Национального Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова во главе с кардиохирургом Артуром Габриеляном.

Печень поехала на Киев. Операция по ее трансплантации началась утром 26 февраля и продолжается до сих пор.

Трансплантация органов в Украине

18 февраля в Украине провели операцию по пересадке сердца, печени и почек от умершего человека. Органы 47-летнего мужчины трансплантировали четырем разным людям.

Операции состоялись в разных больницах города Киева. Пересадка сердца прошла в Институте сердца Минздрава Украины — теперь оно бьется в груди 46-летнего жителя столицы.