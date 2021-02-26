Дело, в котором фигурировал Байден, полиция закрыла законно — МВД

Суд отклонил жалобу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который просил возобновить расследование, в котором фигурировал действующий президент США Джо Байден.

Уголовное дело полиция закрыла 23 сентября 2020 года, когда Байден еще не был президентом. В МВД заверили, что дело закрыли на законных основаниях из-за отсутствия состава преступления.

Но Виктор Шокин и его адвокаты с этим решением не согласились и обратились с жалобой в суд. Однако, детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд решил отказать в удовлетворении жалобы.

В каком деле фигурировал Байден

В феврале 2020 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о якобы давлении на Виктора Шокина, который был генпрокурором Украины в 2015-2016 годах, со стороны тогда еще вице-президента США Джо Байдена.

В частности, Шокин говорил, что действующий президент США якобы давил на него из-за расследования против компании Burisma, в наблюдательный совет которой входил сын Байдена Хантер.

Burisma — частная газодобывающая украинская компания. Ее владельцем является Николай Злочевский, который возглавлял министерство экологии в правительстве Азарова.

Хантера Байдена вместе с другими иностранцами пригласили стать членом совета директоров в 2014 году. Но в апреле 2019 года он покинул компанию, когда истек срок его контракта.

В течение нескольких лет в Украине расследовали дела о незаконном обогащении, отмывании денег и неуплате налогов компанией Burisma.

Но на днях генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина завершила расследование по делу Burisma и не планирует к нему возвращаться.