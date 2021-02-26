В поездах дальнего следования хотят ввести бизнес-ланчи

Укрзализныця планирует ввести бизнес-ланчи в Интерсити+ на поезда дальнего следования. Сейчас железнодорожная компания рассматривает несколько вариантов питания для этого проекта.

Представитель Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что при введении новых услуг и сервисов компания отталкивается от пожеланий пассажиров.

По его словам, среди наиболее распространенных запросов — введение качественного и удобного питания в поездах, доступность Интернета и появление новых digital-сервисов.

Также он заявил, что пока что железнодорожная компания ищет технологические возможности для внедрения качественного Интернета в поездах.

Так, УЗ вместе с компанией SweetTV реализует проект, который дает пассажирам поездов доступ к фильмотеки с более 280 фильмов и мультфильмов с украинской озвучкой.

До конца марта Укрзализныця запустит еще семь поездов с этой услугой в дополнение к четырем имеющимся.

Также представитель УЗ отметил, что компания работает над усовершенствованием чат-бота для быстрой покупки билетов. В ближайших планах — улучшение алгоритмов заказа групповых перевозок и налаживания работы с B2B сегментом.

Кроме того, Укрзализныця работает над так называемым списком ожидания, когда человек может подписаться на поезд, если на него нет мест, и получить уведомление, когда будут открыты для продажи места в дополнительном вагоне.

Перцовский добавил, что компания будет учитывать и пожелания пассажиров по улучшению комфорта в поездах. В частности, возможности индивидуального регулирования температуры в купе, доступности USB-розеток, перехода на вакуумные туалеты, увеличение места для габаритного багажа, увеличение количества камер видеонаблюдения и адаптации спецкупе для маломобильных людей.

Укрзализныця запустит приложение для покупки билетов

Укрзализныця создает новое приложение для покупки электронных билетов на поезда. Он станет доступен для пассажиров уже в 2021 году.

Приложение будет доступен на системах Android и iOS.

Кроме того, с помощью приложения можно будет приобрести проездные документы для льготных категорий пассажиров.