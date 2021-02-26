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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Украина получит 10 млн доз вакцины против коронавируса от Pfizer — нардеп

Украина должна получить 10 млн доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

вакцинація від коронавірусу

Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря договоренностям команды дипломатов и Офиса президента Украины.

Вакцину пришлют из США.

Проект контракта уже направлен в Минздрав, добавила нардеп.

Василевська - скрін

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Вакцинация против коронавируса

В Украине два дня подряд проходит вакцинация против коронавируса. По состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки.

Иммунизация началась во всех регионах страны. Больше всего людей вакцинировали в Черкасской и Тернопольской областях, все вакцинированные — сотрудники медицинской сферы.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Василевская

Фото: Pixabay

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