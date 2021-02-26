Украина должна получить 10 млн доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря договоренностям команды дипломатов и Офиса президента Украины.

Вакцину пришлют из США.

Проект контракта уже направлен в Минздрав, добавила нардеп.

Читайте Pfizer начнет испытания вакцины на детях с 5 лет

Вакцинация против коронавируса

В Украине два дня подряд проходит вакцинация против коронавируса. По состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки.

Иммунизация началась во всех регионах страны. Больше всего людей вакцинировали в Черкасской и Тернопольской областях, все вакцинированные — сотрудники медицинской сферы.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Василевская