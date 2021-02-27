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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Все предатели будут наказаны: СНБО заслушает отчеты силовиков по делам о госизмене

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что через две недели заслушают отчет Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о состоянии дел о государственной измене и дезертирстве.

Олексій Данилов

— Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля, — Ред.) это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании заслушан отчет ГПУ, СБУ, МИД в тех делах, которые являются резонансными на сегодня. И все те люди, которые в свое время предали Украину, будут наказаны, — сказал Данилов.

По его словам, президент дал поручение подготовить и отчитаться.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу провел заседание СНБО. Первым вопросом в повестке дня было представление проекта Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Вторым — вопрос О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

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Украина ввела санкции против 10 человек

Украина ввела санкции против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинской присяге во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Под санкции попал бывший глава СБУ Александр Якименко и бывший генерал внутренней службы Украины Виталий Захарченко.

Фото: УНИАН

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