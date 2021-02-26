В Украине по состоянию на утро 26 февраля зафиксировали первые семь неблагоприятных последствий прививки против коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— По состоянию на 26 февраля поступили сообщения и о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас есть семь, они несерьезные. Такие сообщения поступают в государственный экспертный центр в электронной форме, каждый случай анализируется, — отметил Ляшко.

Он добавил, что несмотря на эти сообщения, людям не стоит паниковать, потому что это нормальная ситуация, предусмотренная производителем вакцины.

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— Я хочу, чтобы люди к этому относились серьезно, однако не стоит разгонять информационную панику. Это предусмотрено инструкцией производителя, мы все случаи отслеживаем, — отметил главный санврач.

Один случай зафиксирован в Черниговской области, шесть – в Черкасской. Привитые находятся под наблюдением.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

За последние сутки в стране вакцинировались 1 179 человек.

Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля препаратом от компании AstraZeneca.