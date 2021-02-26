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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Вакцинация против Covid-19: в Украине за сутки сделали 1 179 прививок

В Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

Вакцинация против Covid-19: в Украине за сутки сделали 1 179 прививок

За последние сутки в стране вакцинировались 1 179 человек.

Вакцинация в регионах:

  • Винницкая область — 20 прививок;
  • Волынская область — 39 прививок;
  • Днепропетровская область — 60 прививок;
  • Донецкая область — 60 прививок;
  • Житомирская область — 60 прививок;
  • Закарпатская область — 10 прививок;
  • Запорожская область — 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 20 прививок;
  • Киевская область — 30 прививок;
  • Кировоградская область — 56 прививок;
  • Луганская область — 60 прививок;
  • Львовская область — 50 прививок;
  • м. Киев — 90 прививок;
  • Николаевская область — 70 прививок;
  • Одесская область — 60 прививок;
  • Полтавская область — 70 прививок;
  • Ровенская область — 20 прививок;
  • Сумская область — 20 прививок;
  • Тернопольская область — 90 прививок;
  • Харьковская область — 20 прививок;
  • Херсонская область — 20 прививок;
  • Хмельницкая область — 10 прививок;
  • Черкасская область — 90 прививок;
  • Черновицкая область — 54 прививки;
  • Черниговская область — 50 прививок.

Карта вакцинации в Украине 26 февраля

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Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.

Фото: Pixabay

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