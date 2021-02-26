В Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

За последние сутки в стране вакцинировались 1 179 человек.

Вакцинация в регионах:

Винницкая область — 20 прививок;

Волынская область — 39 прививок;

Днепропетровская область — 60 прививок;

Донецкая область — 60 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 10 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 30 прививок;

Кировоградская область — 56 прививок;

Луганская область — 60 прививок;

Львовская область — 50 прививок;

м. Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 20 прививок;

Сумская область — 20 прививок;

Тернопольская область — 90 прививок;

Харьковская область — 20 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Хмельницкая область — 10 прививок;

Черкасская область — 90 прививок;

Черновицкая область — 54 прививки;

Черниговская область — 50 прививок.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.