В Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки против коронавируса.
За последние сутки в стране вакцинировались 1 179 человек.
Вакцинация в регионах:
- Винницкая область — 20 прививок;
- Волынская область — 39 прививок;
- Днепропетровская область — 60 прививок;
- Донецкая область — 60 прививок;
- Житомирская область — 60 прививок;
- Закарпатская область — 10 прививок;
- Запорожская область — 50 прививок;
- Ивано-Франковская область — 20 прививок;
- Киевская область — 30 прививок;
- Кировоградская область — 56 прививок;
- Луганская область — 60 прививок;
- Львовская область — 50 прививок;
- м. Киев — 90 прививок;
- Николаевская область — 70 прививок;
- Одесская область — 60 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская область — 20 прививок;
- Сумская область — 20 прививок;
- Тернопольская область — 90 прививок;
- Харьковская область — 20 прививок;
- Херсонская область — 20 прививок;
- Хмельницкая область — 10 прививок;
- Черкасская область — 90 прививок;
- Черновицкая область — 54 прививки;
- Черниговская область — 50 прививок.
Вакцинация в Украине
24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.
Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.