В Черновицкой области ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать с 27 февраля по 9 марта.
Такое решение было принято на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС 26 февраля.
— Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 638. Мы должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение болезни, — сказал первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.
Сейчас в регионе будет запрещена работа:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
Кроме того, в области нельзя будет проводить массовые мероприятия.
Карантин на Ивано-Франковщине
Карантин в Ивано-Франковской области усилили с 26 февраля.
В частности, из-за карантина движение городского, междугороднего, железнодорожного транспорта и авиаперелеты приостанавливают. Передвигаться по городу можно будет собственными и служебными или арендованными авто. Но в салоне должно быть не более пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).
На въезде в область работают контрольно-пропускные пункты.
Источник: Черновицкая ОГА