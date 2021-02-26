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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Вместо укола — помойка: врач рассказала, как в Украине выбрасывают вакцины от Covid-19

При проведении вакцинации против коронавируса в Украине остатки вакцины Covishield после вскрытия флакона утилизируют.

Вакцина - covishield

Об этом сообщила врач-инфекционист из Черновицкой области Ольга Кобевко на своей странице в Facebook. Факты ICTV отправили запрос в Минздрав с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

— Вчера (25 февраля — Ред.) на Буковине привили 54 человека. В одном флаконе — 10 доз. То есть шесть доз вакцины выбросили в корзину (утилизировали), ведь после вскрытия флакон нельзя более шести часов хранить, — отметила Ольга Кобевко.

По ее словам, вакцинация в области организована ненадлежащим образом, выброшенными дозами можно было иммунизировать других людей.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

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За два дня в стране вакцинировали более 1 тыс. человек.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ольга Кобевко

Фото: КГГА

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