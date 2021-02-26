Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.

Индекс выводится на основе количества активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения.

Всего в красную зону попала 61 страна, на десять меньше чем на прошлой неделе.

В частности Австрия, Бельгия, Беларусь, Польша, Испания, Ирландия, Италия, Великобритания, США, Молдова, Латвия, Литва, Эстония и другие.

В зеленой зоне оказались Украина и еще 132 страны, среди которых Азербайджан, Армения, Греция, Хорватия, Швейцария, Россия, Египет, Канада, Турция, Норвегия, Грузия, Дания.

Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

ЕС продлил ограничения на поездки

Лидеры Европейского Союза решили продолжать ограничения на поездки. Во время саммита члены ЕС договорились, что сейчас поездки являются необязательными из-за сложной эпидемиологической ситуации и распространением штаммов коронавируса.

Они подчеркнули необходимость ускорить поставки вакцины от коронавируса.