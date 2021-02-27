PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Когда Литва сможет поделится с Украиной вакциной от Covid-19

Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда сама получит больше, чем сможет использовать. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

вакцинація від коронавірусу

По его словам, два месяца назад он и еще 12 министров стран ЕС обратились к Еврокомиссии с запросом — ввести спецпрограмму по вакцинации для восточных партнеров, в том числе и в Украине.

— К сожалению, из-за существенных сокращений объемов поставок вакцины в европейские страны Еврокомиссия не смогла начать такую ​​отдельную программу, по которой можно было бы закупить и доставить вакцину странам-партнерам на Востоке, — отметил дипломат.

Поэтому, как отметил Ландсбергис, сейчас единственный способ, как Европа могла бы помочь своим партнерам, — это пожертвования.

Однако сейчас каждая страна пытается вакцинировать как можно больше своих граждан, и Литва — не исключение.

Читайте
Литва готова поделиться вакциной с Украиной - Кулеба

— Мы среди лидеров в ЕС по темпам вакцинации. Но наступит момент — когда, мне пока сложно сказать, — когда мы получим больше, чем сможем использовать. Очевидно, что в этот момент мы сможем поделиться, — сказал глава МИД Литвы.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.

По состоянию на 27 февраля прививку от коронавируса получил уже 3 051 человек, из которых 1 713 – за последние сутки.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка