Когда Литва сможет поделится с Украиной вакциной от Covid-19

Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда сама получит больше, чем сможет использовать. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По его словам, два месяца назад он и еще 12 министров стран ЕС обратились к Еврокомиссии с запросом — ввести спецпрограмму по вакцинации для восточных партнеров, в том числе и в Украине.

— К сожалению, из-за существенных сокращений объемов поставок вакцины в европейские страны Еврокомиссия не смогла начать такую ​​отдельную программу, по которой можно было бы закупить и доставить вакцину странам-партнерам на Востоке, — отметил дипломат.

Поэтому, как отметил Ландсбергис, сейчас единственный способ, как Европа могла бы помочь своим партнерам, — это пожертвования.

Однако сейчас каждая страна пытается вакцинировать как можно больше своих граждан, и Литва — не исключение.

— Мы среди лидеров в ЕС по темпам вакцинации. Но наступит момент — когда, мне пока сложно сказать, — когда мы получим больше, чем сможем использовать. Очевидно, что в этот момент мы сможем поделиться, — сказал глава МИД Литвы.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.

По состоянию на 27 февраля прививку от коронавируса получил уже 3 051 человек, из которых 1 713 – за последние сутки.