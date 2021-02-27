В Украине состоится пять основных этапов вакцинации против Covid-19. Основные мероприятия планируют закончить до осени 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с послами стран G7 и рассказал им, что Украина готова к вакцинации населения.

В частности, речь идет также о готовности иммунизировать население препаратами с высокими требованиями к температурному хранению.

Министр отметил, что вместе с послами G7 сверил позиции по внедрению паспортов вакцинации от Covid-19. Таким образом планируют принять единые правила, которые будут действовать на территории стран. По словам Степанова, эти паспорта не будут приводить к нарушению прав и свобод человека.

Испытания Covid-вакцины в Украине

В Украине планируют начать проводить испытание вакцины против коронавируса. Участие в клинических исследованиях будет добровольным.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, украинцев не будут заставлять участвовать в испытаниях. В то же время он поддерживает то, что Украина будет проводить такие испытание, поскольку это позволит украинцам сделать вклад в научные исследования вакцины против коронавируса.

Фото: Максим Степанов

Источник: Максим Степанов