В Луганской области началась вакцинация военнослужащих от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы воинской части А0206 Иван Стаценко. Он непосредственно оказывает помощь военным больным Covid-19.

По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя Андрея Телефанко, сначала прививки сделают военным медикам, а затем постепенно всем представителям силовых ведомств.

Сейчас 6,8 тыс. доз вакцины Covishield из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации украинских защитников.

Все, кто делает прививки от Covid-19, проходят обследование у врача. Им измеряют температуру, артериальное давление, собирают данные анамнеза и определяют, есть ли противопоказания.

В частности, абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины.

25 февраля в зоне ООС началась вакцинация против Covid-19. Первая партия вакцины AstraZeneca, в количестве 7 200 доз, поступила в 66-й военный госпиталь.

Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Источник: Луганская ОГА

Фото: Луганская ОГА