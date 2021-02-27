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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На Луганщине началась вакцинация военных против Covid-19

В Луганской области началась вакцинация военнослужащих от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы воинской части А0206 Иван Стаценко. Он непосредственно оказывает помощь военным больным Covid-19.

вакцинація військових

По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя Андрея Телефанко, сначала прививки сделают военным медикам, а затем постепенно всем представителям силовых ведомств.

Сейчас 6,8 тыс. доз вакцины Covishield из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации украинских защитников.

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Все, кто делает прививки от Covid-19, проходят обследование у врача. Им измеряют температуру, артериальное давление, собирают данные анамнеза и определяют, есть ли противопоказания.

В частности, абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины.

25 февраля в зоне ООС началась вакцинация против Covid-19. Первая партия вакцины AstraZeneca, в количестве 7 200 доз, поступила в 66-й военный госпиталь.

Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Источник: Луганская ОГА

Фото: Луганская ОГА

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