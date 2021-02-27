Украина надеется на поддержку США на пути в НАТО — Маркарова

Новый посол в США Оксана Маркарова назвала вступление в НАТО и вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности одной из приоритетных задач.

— Вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и наше вступление в НАТО — это очень важный приоритет. Мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в Альянс стали реальностью как можно быстрее, — подчеркнула посол.

По ее словам, еще одним из приоритетов является помощь США в повышении способности ВСУ и системы безопасности.

— Мы уже услышали от президента Байдена о готовности США больше помогать Украине, в частности с вооружением. Но вопрос не только в том, чтобы получить оружие, а также в развитии способности наших Вооруженных сил, — подытожила Маркарова.

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Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Среди преимуществ нового посла глава государства назвал ее патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.