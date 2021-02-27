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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине против Covid-19 вакцинировались более 3 тыс. человек

По состоянию на утро 27 февраля в Украине прививку от коронавируса получил уже 3 051 человек.

вакцинація від коронавірусу

За минувшие сутки вакцинировались от Covid-19 1 713 украинцев. За сутки наибольшее количество вакцинированных в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании — в Черкасской области (270 прививок).

Количество прививок, сделанных в регионах:

  • Винницкая область — 50 прививок;
  • Волынская область — 74 прививки;
  • Днепропетровская область — 140 прививок;
  • Донецкая область — 110 прививок;
  • Житомирская область — 52 прививки;
  • Закарпатская область — 34 прививки;
  • Запорожская область — 47 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 20 прививок;
  • Киевская область — 60 прививок;
  • Кировоградская область — 66 прививок;
  • Луганская область — 30 прививок;
  • Львовская область — 80 прививок;
  • Киев — 30 прививок;
  • Николаевская область — 170 прививок;
  • Одесская область — 70 прививок;
  • Полтавская область — 100 прививок;
  • Ровенская область — 70 прививок;
  • Сумская область — 70 прививок;
  • Тернопольская область — 60 прививок;
  • Харьковская область — 60 прививок;
  • Херсонская область — 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 50 прививок;
  • Черкасская область — 100 прививок;
  • Черновицкая область — 60 прививок;
  • Черниговская область — 60 прививок.
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Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Украине препаратом Covishield производства компании AstraZeneca началась 24 февраля. На первом этапе прививки получат врачи, военнослужащие в зоне проведения ООС и сотрудники и пациенты учреждений для пожилых людей.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.

Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе.

Фото: КГГА

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