По состоянию на утро 27 февраля в Украине прививку от коронавируса получил уже 3 051 человек.
За минувшие сутки вакцинировались от Covid-19 1 713 украинцев. За сутки наибольшее количество вакцинированных в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании — в Черкасской области (270 прививок).
Количество прививок, сделанных в регионах:
- Винницкая область — 50 прививок;
- Волынская область — 74 прививки;
- Днепропетровская область — 140 прививок;
- Донецкая область — 110 прививок;
- Житомирская область — 52 прививки;
- Закарпатская область — 34 прививки;
- Запорожская область — 47 прививок;
- Ивано-Франковская область — 20 прививок;
- Киевская область — 60 прививок;
- Кировоградская область — 66 прививок;
- Луганская область — 30 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- Киев — 30 прививок;
- Николаевская область — 170 прививок;
- Одесская область — 70 прививок;
- Полтавская область — 100 прививок;
- Ровенская область — 70 прививок;
- Сумская область — 70 прививок;
- Тернопольская область — 60 прививок;
- Харьковская область — 60 прививок;
- Херсонская область — 50 прививок;
- Хмельницкая область — 50 прививок;
- Черкасская область — 100 прививок;
- Черновицкая область — 60 прививок;
- Черниговская область — 60 прививок.
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Украине препаратом Covishield производства компании AstraZeneca началась 24 февраля. На первом этапе прививки получат врачи, военнослужащие в зоне проведения ООС и сотрудники и пациенты учреждений для пожилых людей.
На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.
Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе.
Фото: КГГА