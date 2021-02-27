По состоянию на утро 27 февраля в Украине прививку от коронавируса получил уже 3 051 человек.

За минувшие сутки вакцинировались от Covid-19 1 713 украинцев. За сутки наибольшее количество вакцинированных в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании — в Черкасской области (270 прививок).

Количество прививок, сделанных в регионах:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 74 прививки;

Днепропетровская область — 140 прививок;

Донецкая область — 110 прививок;

Житомирская область — 52 прививки;

Закарпатская область — 34 прививки;

Запорожская область — 47 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 60 прививок;

Кировоградская область — 66 прививок;

Луганская область — 30 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Киев — 30 прививок;

Николаевская область — 170 прививок;

Одесская область — 70 прививок;

Полтавская область — 100 прививок;

Ровенская область — 70 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 60 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 50 прививок;

Черкасская область — 100 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 60 прививок.

Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Украине препаратом Covishield производства компании AstraZeneca началась 24 февраля. На первом этапе прививки получат врачи, военнослужащие в зоне проведения ООС и сотрудники и пациенты учреждений для пожилых людей.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.

Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе.

Фото: КГГА