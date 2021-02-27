По состоянию на утро 27 февраля в Украине официально подтверждено 1 342 016 случаев коронавируса. За последние сутки — 8 172.
В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
За последние сутки в больницы доставили 2 806 пациентов.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли в стране 25 893 человека, за сутки — 151.
За последний день выздоровели 4 766 человек, всего — 1 168 321.
За сутки совершено 78 040 тестирований (в частности методом ПЦР — 35 714, методом ИФА — 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25 336).
- г. Киев — 580 случаев;
- Винницкая область — 694 случая;
- Волынская область — 182 случая;
- Днепропетровская область — 323 случая;
- Донецкая область — 167 случаев;
- Житомирская область — 506 случаев;
- Закарпатская область — 621 случай;
- Запорожская область — 166 случаев;
- Ивано-Франковская область — 892 случая;
- Киевская область — 447 случаев;
- Кировоградская область — 63 случая;
- Луганская область — 33 случая;
- Львовская область — 696 случаев;
- Николаевская область — 219 случаев;
- Одесская область — 263 случая;
- Полтавская область — 151 случай;
- Ровенская область — 142 случая;
- Сумская область — 120 случаев;
- Тернопольская область — 247 случаев;
- Харьковская область — 402 случая;
- Херсонская область — 43 случая;
- Хмельницкая область — 272 случая;
- Черкасская область — 116 случаев;
- Черновицкая область — 670 случаев;
- Черниговская область — 157 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 26 февраля коронавирусом в Украине заболело 1 333 844 человека. За сутки было выявлено 8 003 новых случая Covid-19.
В том числе, заболели 475 детей и 312 медработников. Госпитализировали 2 762 человек.
За день было совершено 78 264 тестирований (в частности методом ПЦР — 36 809, методом ИФА — 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25 184).