Взрыв в черновицкой больницы, вакцинация от коронавируса в Украине и области, которые оказались на грани попадания в красную зону — главные новости о коронавирусе по состоянию на 27 февраля читайте в материале.

В Черновцах в больнице для больных Covid-19 взорвался кислородный баллон. Погиб один человек, еще один травмировался. Сейчас пациентов перевозят в другие больницы.

Тем временем украинцам продолжают делать прививки от коронавируса. За минувшие сутки вакцинировались 1 713 человек, общее количество вакцинированных составляет 3 051. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Черкасской области — 270.

Также 27 февраля в Луганской области началась вакцинация военнослужащих от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы воинской части А0206 Иван Стаценко.

С 14 300 доз вакцины Covishield, которые получила Луганская область, 6,8 тыс. направлены именно для иммунизации украинских защитников. Перед тем, как сделать инъекцию, военные проходят обследование у врача. Им измеряют температуру, артериальное давление, собирают данные анамнеза и определяют, есть ли противопоказания.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что семь украинских областей могут перевести в красную зону адаптивного карантина. В список претендентов на красную зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Укрзализныця уже сообщила, что с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе. Поэтому пассажиры, которые приобрели билеты раньше, смогут доехать в регион только до 6 марта включительно.

Между тем за прошедшие сутки в мире коронавирусом заболели еще 427 644 человека. С начала пандемии в мире подтвердили более 112,6 млн случаев Covid-19.

Умерли от болезни более 2,5 млн человек, за день — 10 093. Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.