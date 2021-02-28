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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Ситуация с Covid-19 за сутки улучшилась: коронавирус в Украине 28 февраля

По состоянию на 28 февраля 2021 года в Украине подтвердили 1 347 849 случаев коронавируса. Ситуация с Covid-19 за сутки в стране значительно улучшилась, за последние сутки — 5 833 новых больных.

Коронавирус, карантин

Всего умерло от болезни 25 982 украинца, за сутки — 89. Выздоровели за время пандемии 1 170 023 человека, за день — 1 702.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса в Украине 27 февраля, в стране официально подтвердили 1 342 016 случаев коронавируса.

Суточный прирост больных — 8 172 человека.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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