По состоянию на 28 февраля 2021 года в Украине подтвердили 1 347 849 случаев коронавируса. Ситуация с Covid-19 за сутки в стране значительно улучшилась, за последние сутки — 5 833 новых больных.

Всего умерло от болезни 25 982 украинца, за сутки — 89. Выздоровели за время пандемии 1 170 023 человека, за день — 1 702.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса в Украине 27 февраля, в стране официально подтвердили 1 342 016 случаев коронавируса.

Суточный прирост больных — 8 172 человека.

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