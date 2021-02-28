В Укрзализныце рассказали, как граждане смогут въехать и выехать из Ивано-Франковской области, которая попала в красную зону карантина.

Они назвали ближайшие доступные станции, где украинцы смогут сесть на поезд.

По словам представителей компании, если у пассажира есть билет в или из региона, он сможет им воспользоваться за пределами области.

Нововведения вступают в силу с 7 марта 2021 года, до 6 числа для пассажиров нет ограничений.

Список поездов:

217/218 Киев-Рахов: из Киева — 1, 3, 5, 7, 9 и 11 марта, обратно — 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта;

15/16 Харьков-Рахов: из Харькова — 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта, обратно — 1, 3, 5, 7, 9 и 11 марта;

25/26 Одесса-Рахов: из Одессы — 1, 3, 5, 7, 9 и 11 марта, обратно — 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта;

133/134 Николаев-Рахов: из Николаева — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 марта, обратно — 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 12 марта;

29/30 Киев-Ужгород: ежедневно до ст. Воловец, Сколе;

81/82 Киев-Ужгород: ежедневно до ст. Воловец, Сколе, Славское;

17/18 Харьков-Ужгород: через день до ст. Славское, Воловец;

45/46 Ужгород-Лисичанск: ежедневно до ст. Славское, Лавочное, Воловец;

235/236 Киев-Ужгород: 5 и 7 марта из Киева, обратно — 6, 8 марта ст. Воловец, Сколе, Славское.

Карантин в Ивано-Франковской области

Из-за сложной ситуации с коронавирусом Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина.

В регионе усилили карантинные ограничения.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця