За последние сутки в Украине прививки против коронавируса получили 90 граждан. Такую информацию по состоянию на утро 28 февраля распространили в Минздраве.

Всего в стране с 24 февраля вакцинировали 3 141 человека.

В течение субботы, 27 февраля, прививки активно делали в трех регионах страны — Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Больше всего людей за день вакцинировали в Донецкой области.

Прививки в регионах Украины за последние сутки:

Донецкая область — 50 прививок;

Луганская область — 20 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

За весь период вакцинации больше всего прививок сделали в Черкасской области — 270 украинцам.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 28 февраля в Украине подтвердили 1 347 849 случаев коронавируса.

Эпидситуация в стране значительно улучшилась, за последние сутки обнаружили 5 833 новых больных.

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Источник: Минздрав

Фото: КГГА