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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Covid-вакцинация в Украине: за последние сутки иммунизировали 90 граждан

За последние сутки в Украине прививки против коронавируса получили 90 граждан. Такую информацию по состоянию на утро 28 февраля распространили в Минздраве.

Вакцинація у Києві - КМДА

Всего в стране с 24 февраля вакцинировали 3 141 человека.

В течение субботы, 27 февраля, прививки активно делали в трех регионах страны — Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Больше всего людей за день вакцинировали в Донецкой области.

Прививки в регионах Украины за последние сутки:

  • Донецкая область — 50 прививок;
  • Луганская область — 20 прививок;
  • Херсонская область — 20 прививок;

За весь период вакцинации больше всего прививок сделали в Черкасской области — 270 украинцам.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 28 февраля в Украине подтвердили 1 347 849 случаев коронавируса.

Эпидситуация в стране значительно улучшилась, за последние сутки обнаружили 5 833 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: КГГА

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