За последние сутки в Украине прививки против коронавируса получили 90 граждан. Такую информацию по состоянию на утро 28 февраля распространили в Минздраве.
Всего в стране с 24 февраля вакцинировали 3 141 человека.
В течение субботы, 27 февраля, прививки активно делали в трех регионах страны — Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Больше всего людей за день вакцинировали в Донецкой области.
Прививки в регионах Украины за последние сутки:
- Донецкая область — 50 прививок;
- Луганская область — 20 прививок;
- Херсонская область — 20 прививок;
За весь период вакцинации больше всего прививок сделали в Черкасской области — 270 украинцам.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 28 февраля в Украине подтвердили 1 347 849 случаев коронавируса.
Эпидситуация в стране значительно улучшилась, за последние сутки обнаружили 5 833 новых больных.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Минздрав
Фото: КГГА