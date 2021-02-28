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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Роль КСУ и проект Уголовного кодекса: Зеленский примет участие в форуме

В Украине обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также изменения в правовой сфере страны во время всеукраинского форума Украина 30. Развитие правосудия. В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Форум состоится в Киеве, он продлится три дня — 1-3 марта.

Кроме главы страны, участниками станут представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7, а также профильные эксперты.

Во время мероприятия также обсудят проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса страны.

Желающие смогут задать вопросы спикерам форума, для этого необходимо посетить официальные страницы мероприятия.

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Инфраструктурный форум

Владимир Зеленский принял участие во всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура, который состоялся в конце февраля.

Тогда глава страны рассказал о важности развития речных перевозок в стране.

Другие новости о проведении форумов Украина 30 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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