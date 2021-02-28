В Украине обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также изменения в правовой сфере страны во время всеукраинского форума Украина 30. Развитие правосудия. В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Форум состоится в Киеве, он продлится три дня — 1-3 марта.

Кроме главы страны, участниками станут представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7, а также профильные эксперты.

Во время мероприятия также обсудят проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса страны.

Желающие смогут задать вопросы спикерам форума, для этого необходимо посетить официальные страницы мероприятия.

Инфраструктурный форум

Владимир Зеленский принял участие во всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура, который состоялся в конце февраля.

Тогда глава страны рассказал о важности развития речных перевозок в стране.

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