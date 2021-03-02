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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

5 млн Covid-вакцинаций в месяц: когда Украина выйдет на такой темп

В Минздраве Украины планируют до конца недели проводить 10 тыс. вакцинаций в сутки, а ближе к лету — 5-7 млн ​​в месяц.

Коронавірус, вакцинація

Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV сообщил глава профильные ведомства Максим Степанов.

— До конца этой недели будет 10 тыс. Количество вакцинаций, которые мы планируем делать на третьем и четвертом этапах, — мы готовы выйти на 5-7 млн ​​вакцинаций в месяц, — отметил Максим Степанов.

До лета количество вакцинаций в стране должно существенно возрасти.

— Мы планируем до лета, летом выйти на такие цифры, но для этого нужно, чтобы все выполняли свои обязательства, — добавил он.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже вторую неделю подряд проходит вакцинация против коронавируса.

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В стране активно вакцинируют сотрудников медицинских учреждений.

Больше новостей о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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