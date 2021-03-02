В Минздраве Украины планируют до конца недели проводить 10 тыс. вакцинаций в сутки, а ближе к лету — 5-7 млн в месяц.
Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV сообщил глава профильные ведомства Максим Степанов.
— До конца этой недели будет 10 тыс. Количество вакцинаций, которые мы планируем делать на третьем и четвертом этапах, — мы готовы выйти на 5-7 млн вакцинаций в месяц, — отметил Максим Степанов.
До лета количество вакцинаций в стране должно существенно возрасти.
— Мы планируем до лета, летом выйти на такие цифры, но для этого нужно, чтобы все выполняли свои обязательства, — добавил он.
Вакцинация против коронавируса
В Украине уже вторую неделю подряд проходит вакцинация против коронавируса.
В стране активно вакцинируют сотрудников медицинских учреждений.
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