В Минздраве Украины планируют до конца недели проводить 10 тыс. вакцинаций в сутки, а ближе к лету — 5-7 млн ​​в месяц.

Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV сообщил глава профильные ведомства Максим Степанов.

— До конца этой недели будет 10 тыс. Количество вакцинаций, которые мы планируем делать на третьем и четвертом этапах, — мы готовы выйти на 5-7 млн ​​вакцинаций в месяц, — отметил Максим Степанов.

До лета количество вакцинаций в стране должно существенно возрасти.

— Мы планируем до лета, летом выйти на такие цифры, но для этого нужно, чтобы все выполняли свои обязательства, — добавил он.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже вторую неделю подряд проходит вакцинация против коронавируса.

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В стране активно вакцинируют сотрудников медицинских учреждений.

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