Человек, который создавал украинскую дипломатию с нуля: Кучма о смерти Зленко

Второй президент Украины (1994-2005 годов) Леонид Кучма прокомментировал известие о смерти первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко, который скончался на 83-м году жизни.

Кучма отметил, что вспоминая наиболее прорывные моменты внешней политики времен его президентства, среди которых украинское председательство на Генеральной ассамблее и в Совете безопасности ООН, визит Папы Иоанна Павла II и начало необратимого пути Украины в НАТО, он вспоминает именно Анатолия Зленко.

— Первый министр иностранных дел независимой Украины, который открывал первые посольства в Киеве, готовил первые верительные грамоты украинских послов и сражался за каждую букву наших первых межгосударственных договоров. Человек-легенда, который фактически с нуля создавал украинскую дипломатию. Полиглот, знаток мировой литературы и искусства, который чувствовал себя как дома в разных уголках мира, — отметил Леонид Кучма.

Он добавил, что в первые дни после своего избрания президентом, встретился со Зленко и попросил на его собственный выбор “закрыть” одно из важнейших направлений нашей дипломатии, возглавив посольство в США или представительство в ООН. Зленко выбрал Нью-Йорк.

Также за три года его упорной работы должность председателя Генеральной ассамблеи ООН получил еще один украинский корифей дипломатии Геннадий Удовенко.

— Зленко после этой победы отправился защищать украинские интересы в Европу, интеграцию с которой мы как раз тогда впервые определили как украинскую стратегическую цель. Еще через несколько лет он принял мое предложение снова возглавить министерство иностранных дел, — вспомнил Кучма.

По словам второго президента Украины, Зленко не просто выполнял свою работу — он жил ею.

— В частности благодаря ему Украина становилась не только независимой, но и европейской. Благодаря ему Украину начали воспринимать не только как новый фрагмент отдельного цвета на мировой карте, а как настоящее государство. Как реального игрока, чей голос слышали и с чьими интересами считались. Поэтому и я хочу, чтобы Зленко помнили не только потому, что он был первым, а — прежде всего — потому, что он был одним из лучших. Прекрасная работа, Анатолий Максимович. Для меня это было честью. Спасибо за все. Светлая память.

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни.

Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1990-1994 и в 2000-2003 годах. С 1994 до 1997 года Зленко был постоянным представителем Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.

Источник: Дарка Олифер