На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными — девять пострадавших

На Донбассе недалеко от населенного пункта Водяное из-за подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве травмы получили девять украинских военных.

Один военнослужащий Вооруженных сил получил боевое ранение, еще восемь — боевое травмирование. Пострадавших доставили в больницу, где военные врачи оказывают им надлежащую медицинскую помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства выясняются.

На прошлых выходных, 27 февраля, на Донбассе недалеко от населенного пункта Луганское на противопехотной осколочной мине подорвался украинский военный. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

А вот в середине февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое бойцов ВСУ, которые погибли на месте.

Фото: ООС