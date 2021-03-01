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Факты / Украина
Людмила Богданова |

На Винниччине школы перейдут на дистанционное обучение со 2 марта

В Винницкой области все школы со 2 марта переведут на дистанционную форму обучения. Это касается учеников как младших, так и старших классов.

школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук

Об этом 1 марта во время брифинга сообщил Сергей Борзов — председатель Винницкой ОГА. По его словам, такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Винницкой области ввели онлайн-обучения для школьников старших классов, однако со 2 марта ограничение распространят и на 1-4 классы.

— Сейчас эпидситуация в Винницкой области тяжелая, но контролируемая. У нас 598 больных коронавирусом, из них 278 — в Виннице, — подчеркнул председатель ОГА.

Как сообщил Сергей Борзов, заполненность коек для больных коронавирус в регионе составляет 62%. Через неделю на Винниччине развернут 90 дополнительных койко-мест.

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Учебные заведения в столице могут перейти на дистанционное обучение в случае повышения уровня заболеваемости гриппом.

Если в одном классе будет много больных, ученики пойдут на самоизоляцию или карантин. Подробнее, будет ли дистанционное обучения в школах Киева читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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