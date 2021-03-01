Анатолий Зленко умер

На 83-м году жизни умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко.
Об этом сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.
— С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память! — написал Елисеев.
Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1990-1994 и в 2000-2003 годах.
С 1994 по 1997 годы Зленко был постоянным представителем Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.
Смерть Камышева
На 65-м году жизни скончался Сергей Камышев — посол Украины в КНР.
Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии и в аппарате МИД. В частности, с 2004 по 2009 год он был главой украинского посольства в Пекине.
В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Сергея Камышева послом Украины в КНР.
Умерла диссидент Ольга Горынь
Во Львове в возрасте 90 лет умерла Ольга Горынь — бывшая политзаключенная, диссидент и общественный деятель.
Она была женой правозащитника, диссидента и политзаключенного Михаила Горыня. Запомнилась всем Ольга Горынь как активная участница подпольной борьбы ОУН и УПА.
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