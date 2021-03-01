Анатолий Зленко умер

На 83-м году жизни умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко.

Об этом сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

— С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память! — написал Елисеев.

Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1990-1994 и в 2000-2003 годах.

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С 1994 по 1997 годы Зленко был постоянным представителем Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.

Смерть Камышева

На 65-м году жизни скончался Сергей Камышев — посол Украины в КНР.

Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии и в аппарате МИД. В частности, с 2004 по 2009 год он был главой украинского посольства в Пекине.