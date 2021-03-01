Прощание с советскими УАЗами: у ВСУ будет новая автотехника

Министерство обороны Украины планирует обновить парк автомобильной техники Вооруженных сил и заменить советские автомобили УАЗ.

В связи с этим начали опытно-конструкторскую работу, которая называется Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что основную группу автомобилей, использующих в войсках ВСУ, сейчас составляют физически и морально устаревшие УАЗы различных модификаций.

В то же время российские предприятия модернизируют и выпускают новые модели этих автомобилей, а также запасных частей к ним.

Поэтому приняли решение о постепенном выводе устаревших автомобилей УАЗов из эксплуатации.

Таран пояснил, что новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса.

К опытным образцам выдвигается ряд требований — надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта.

По его словам, машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний.

Первыми новые автомобили получит подразделение Сухопутных войск ВСУ, которые служат в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

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