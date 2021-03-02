PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Сколько времени защищают антитела от Covid-19: Степанов назвал сроки

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, сколько времени защищают от коронавируса антитела, которые выработались в организме человека после болезни.

Максим Степанов

Об этом он сообщил в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Те рекомендации, которые мы получаем, — до шести месяцев. То, что мы фиксируем в Украине, в среднем у нас есть случаи, когда после трех месяцев человек заболел. Но чаще всего после шести месяцев, — уточнил Максим Степанов.

Однако, по его словам, то, что человек переболел, не является противопоказанием к вакцинации.

Вакцинация против коронавируса в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

Читайте
Степанов и Зеленский публично вакцинируются препаратом Covishield

Первыми в стране вакцинируют медиков.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка