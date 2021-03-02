Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, сколько времени защищают от коронавируса антитела, которые выработались в организме человека после болезни.

Об этом он сообщил в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Те рекомендации, которые мы получаем, — до шести месяцев. То, что мы фиксируем в Украине, в среднем у нас есть случаи, когда после трех месяцев человек заболел. Но чаще всего после шести месяцев, — уточнил Максим Степанов.

Однако, по его словам, то, что человек переболел, не является противопоказанием к вакцинации.

Вакцинация против коронавируса в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

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Первыми в стране вакцинируют медиков.

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