PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Степанов и Зеленский публично вакцинируются препаратом Covishield

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности публично вакцинироваться от коронавируса вакциной Covishield производства компании AstraZeneca.

максим степанов

Такое решение он объяснил тем, что хочет на собственном примере показать качество вакцины.

— Я и президент Владимир Зеленский публично получим прививки против коронавируса вакциной Covishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать ее качество.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка