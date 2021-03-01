На утро 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. За последние сутки было выявлено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
За день побороть болезнь удалось 1 701 украинцу, за все время пандемии выздоровели 1 171 724 человека. Умерли от осложнений 26 050 граждан Украины, за сутки — 68 человек.
За последние сутки было совершено 23 066 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 394, методом ИФА — 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 051).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 156 случаев;
- Винницкая область — 598 случаев;
- Волынская область — 65 случаев;
- Днепропетровская область — 165 случаев;
- Донецкая область — 54 случая;
- Житомирская область — 466 случаев;
- Закарпатская область — 242 случая;
- Запорожская область — 83 случая;
- Ивано-Франковская область — 526 случаев;
- Киевская область — 208 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 10 случаев;
- Львовская область — 315 случаев;
- Николаевская область — 190 случаев;
- Одесская область — 207 случаев;
- Полтавская область — 97 случаев;
- Ровенская область — 58 случаев;
- Сумская область — 120 случаев;
- Тернопольская область — 178 случаев;
- Харьковская область — 69 случаев;
- Херсонская область — 20 случаев;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 67 случаев;
- Черновицкая область — 335 случаев;
- Черниговская область — 21 случай.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 28 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 347 849 украинцев. Ситуация с Covid-19 в стране значительно улучшилась, за последние сутки — 5 833 новых больных.
Всего умерло от болезни 25 982 украинца, за сутки — 89. Выздоровели за время пандемии 1 170 023 человека, за день — 1 702.
За все время в Украине сделали 6 906 179 тестов методом ПЦР, за сутки — 24 491.