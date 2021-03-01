На утро 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. За последние сутки было выявлено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

За день побороть болезнь удалось 1 701 украинцу, за все время пандемии выздоровели 1 171 724 человека. Умерли от осложнений 26 050 граждан Украины, за сутки — 68 человек.

За последние сутки было совершено 23 066 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 394, методом ИФА — 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 051).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 156 случаев;

Винницкая область — 598 случаев;

Волынская область — 65 случаев;

Днепропетровская область — 165 случаев;

Донецкая область — 54 случая;

Житомирская область — 466 случаев;

Закарпатская область — 242 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 526 случаев;

Киевская область — 208 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 315 случаев;

Николаевская область — 190 случаев;

Одесская область — 207 случаев;

Полтавская область — 97 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 120 случаев;

Тернопольская область — 178 случаев;

Харьковская область — 69 случаев;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 67 случаев;

Черновицкая область — 335 случаев;

Черниговская область — 21 случай.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 347 849 украинцев. Ситуация с Covid-19 в стране значительно улучшилась, за последние сутки — 5 833 новых больных.

Всего умерло от болезни 25 982 украинца, за сутки — 89. Выздоровели за время пандемии 1 170 023 человека, за день — 1 702.

За все время в Украине сделали 6 906 179 тестов методом ПЦР, за сутки — 24 491.