В 2021 году от границы с Польшей начнется строительство железнодорожной линии, где поезда смогут двигаться со скоростью до 250 км/ч.

Также на этом месте будут строить современную инфраструктуру для обслуживания Интерсити и контейнерных перевозок в направлении ЕС.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время онлайн-конференции Европа Карпат.

По его словам, в этом году в Украине впервые предусмотрели 4 млрд грн на развитие пассажирских железнодорожных перевозок. На эти средства хотят закупить 100 новых вагонов и сделать электрификацию.

Видеонаблюдение в новых вагонах

В конце января Укрзализныця сообщила, что будет устанавливать видеонаблюдение в новых вагонах. Такие же системы предусмотрены и при модернизации вагонов.

Изображения в режиме реального времени будет передаваться в центральный диспетчерский пункт для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости.

Источник: Кабмин

Фото: Укрзализныця