Пандемия до сих пор продолжается. Эксперты предполагают, что в Украине на коронавирус переболело уже до 15 млн человек. Но к естественному коллективного иммунитету нам все равно еще далеко. И без вакцинации не обойтись.

Почти вся Европа уже давно прививает своих граждан. Последней к этому решила присоединиться и Украина. Через два месяца и постоянного переноса дат, 23 февраля, 2 млн доз препаратов с вакциной наконец прибыли в Украину. За ними в Индию лично полетел министр здравоохранения Максим Степанов.

Привез он оттуда не обещанную Pfizer и AstraZeneca, а Covishield. Что же это за вакцина и чем собираются колоть украинцев?

Прививки производит индийский институт сыворотки крови с ослабленной версии вируса шимпанзе. В Минздраве утверждают, что Covishield и AstraZeneca — это один и тот же препарат.

Но некоторые эксперты считают, что это не совсем так и завезенная вакцина фактически является легальной копией, которую экспортируют в страны с низким и средним уровнем дохода.

Пока эффективность индийского препарата считается более 70%, однако исследования по ней еще продолжаются.

Кроме того, интересным является то, что завезена в Украину вакцина была зарегистрирована в нашей стране по ускоренной процедуре лишь неделю назад.

Однако как бы то ни было в Украине началась вакцинация и 25 февраля препараты были развезены по всем областям. Первыми начали прививать медиков и военных.

Так называемым первопроходцем в Украине стал реаниматолог коронавирусного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Но не все медики такие смелые — только 40% украинских врачей согласились прививаться. В Минздраве уверяют, что это не из-за качества вакцины, а потому, что большинство из них уже имеют антитела и не видят необходимости в вакцинации.

Тем же, кто присоединился к прививке, тоже не стоит расслабляться, ведь как уверяет главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, после первой процедуры нужно сделать повторную не ранее, чем за 28 дней. Если этого не сделать, эффективность вакцины будет нулевой.

Чиновники призывают украинцев становиться в очередь за прививкой. Это можно будет сделать через онлайн-сервис Дия уже с 1 марта.

В то же время, чем будут вакцинировать дальше — до сих пор не понятно. Но это могут быть американская Pfizer и индийская NovaVax.

Также 1 марта к вакцинации присоединился министр здравоохранения Максим Степанов. Прививку он делал в Александровской клинической больницы Киева.