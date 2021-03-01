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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зеленский требует вакцинировать украинцев в выходные и праздники

Президент Владимир Зеленский требует четкого плана вакцинации от коронавируса и продолжения переговоров с производителями о поставках препаратов, и праздники не должны повлиять на этот процесс.

Володимир Зеленський

Об этом глава государства заявил на селекторном совещании.

— Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Таким образом, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных, — подчеркнул Зеленский.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на совещании, что до конца недели с помощью мобильных бригад можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, в свою очередь, отметил, что сейчас уже вакцинировано 208 военнослужащих.

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Источник: Офис президента

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