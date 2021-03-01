Президент Владимир Зеленский требует четкого плана вакцинации от коронавируса и продолжения переговоров с производителями о поставках препаратов, и праздники не должны повлиять на этот процесс.

Об этом глава государства заявил на селекторном совещании.

— Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Таким образом, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных, — подчеркнул Зеленский.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на совещании, что до конца недели с помощью мобильных бригад можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, в свою очередь, отметил, что сейчас уже вакцинировано 208 военнослужащих.

По состоянию на 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека, из которых 4 285 – за последние сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев – в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.