Золото и сигареты: сотрудников посольства Украины в Польше поймали на контрабанде

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе, когда они пытались вывезти контрабанду.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий, — заявил Кулеба.

Их уже отозвали в Украину. По словам министра, для них работа в посольстве закончилась.

Кулеба подчеркнул, что против сотрудников начинается дисциплинарное расследование.

— Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения. Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю недипломатичность моей реакции, — заявил Кулеба.

Контрабанда

В декабре 2020 года на границе с Беларусью задержали контрабандистов, среди которых были пограничники.

15 должностных лиц одного из пограничных пунктов систематически скрывали незаконное перемещение из Беларуси подакцизных товаров.

Сама продукция ввозилась на территорию Украины через так называемый зеленый коридор. Весь товар пограничники складывали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации.