Большинству украинцев в очереди на вакцинацию от коронавируса — до 39 лет

В лист ожидания вакцинации от коронавируса через Дию записались 45 тыс. украинцев преимущественно в возрасте до 39 лет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что менее чем за сутки 39 тыс. человек записались через приложение Дия, еще 5,3 тыс. — через портал.

По возрастному статистике, 63% украинский, записавшихся через Действие — в возрасте от 21 до 39 лет, 17,5% — от 40 до 49 лет, 9,2% — от 50 до 59 лет, 4,2% — от 60 до 69 лет.

Федоров напомнил, что приложение нужно обновить до последней версии, чтобы услуга стала доступной в нем.

В Минцифре отмечают, что они создают удобные онлайн-приложения, чтобы упростить жизнь украинцев. Так, всего за несколько кликов можно быстро и удобно записаться в лист ожидания вакцинации, не стоявши в очередях.

Кроме этого, записаться можно через национальный контакт-центр по вопросам противодействия коронавируса по номеру 0 800 60 20 19.

1 марта Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения запустили услугу записи в лист ожидания на вакцинацию. Она является абсолютно бесплатной и занимает около двух минут времени.

Подробную инструкцию как записаться на вакцинацию от Covid-19 через Дию — смотрите на Фактах ICTV

Источник: Михаил Федоров