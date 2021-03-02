За последние сутки в Украине прививки против Covid-19 получили 1 764 человека. Такие данные по состоянию на 2 марта сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала кампании первой дозой вакцины привито уже 4 905 человек.

Прививки в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 40 прививок;

Волынская область – 100 прививок;

Днепропетровская область – 70 прививок;

Донецкая область – 180 прививок;

Житомирская область – 109 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область – 36 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 70 прививок;

Луганская область – 70 прививок;

Львовская область – 70 прививок;

м. Киев – 70 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ровенская область – 20 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 40 прививок;

Черкасская область – 40 прививок;

Черновицкая область – 79 прививок;

Черниговская область – 100 прививок.

За сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области – 180. Эта область лидирует и по количеству вакцинированных в течение всего периода кампании. Сейчас там первую дозу получили уже 400 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии обнаружили 1 357 470 случаев Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).