За последние сутки в Украине прививки против Covid-19 получили 1 764 человека. Такие данные по состоянию на 2 марта сообщили в Министерстве здравоохранения.
С начала кампании первой дозой вакцины привито уже 4 905 человек.
Прививки в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 40 прививок;
- Волынская область – 100 прививок;
- Днепропетровская область – 70 прививок;
- Донецкая область – 180 прививок;
- Житомирская область – 109 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 60 прививок;
- Ивано-Франковская область – 36 прививок;
- Киевская область – 50 прививок;
- Кировоградская область – 70 прививок;
- Луганская область – 70 прививок;
- Львовская область – 70 прививок;
- м. Киев – 70 прививок;
- Николаевская область – 80 прививок;
- Одесская область – 60 прививок;
- Полтавская область – 100 прививок;
- Ровенская область – 20 прививок;
- Сумская область – 60 прививок;
- Тернопольская область – 80 прививок;
- Харьковская область – 60 прививок;
- Херсонская область – 90 прививок;
- Хмельницкая область – 40 прививок;
- Черкасская область – 40 прививок;
- Черновицкая область – 79 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок.
За сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области – 180. Эта область лидирует и по количеству вакцинированных в течение всего периода кампании. Сейчас там первую дозу получили уже 400 человек.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии обнаружили 1 357 470 случаев Covid-19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).