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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Covid-вакцинация в Украине: за сутки иммунизировали более 1,7 тыс. человек

За последние сутки в Украине прививки против Covid-19 получили 1 764 человека. Такие данные по состоянию на 2 марта сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинація

С начала кампании первой дозой вакцины привито уже 4 905 человек.

Прививки в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 40 прививок;
  • Волынская область – 100 прививок;
  • Днепропетровская область – 70 прививок;
  • Донецкая область – 180 прививок;
  • Житомирская область – 109 прививок;
  • Закарпатская область – 30 прививок;
  • Запорожская область – 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 36 прививок;
  • Киевская область – 50 прививок;
  • Кировоградская область – 70 прививок;
  • Луганская область – 70 прививок;
  • Львовская область – 70 прививок;
  • м. Киев – 70 прививок;
  • Николаевская область – 80 прививок;
  • Одесская область – 60 прививок;
  • Полтавская область – 100 прививок;
  • Ровенская область – 20 прививок;
  • Сумская область – 60 прививок;
  • Тернопольская область – 80 прививок;
  • Харьковская область – 60 прививок;
  • Херсонская область – 90 прививок;
  • Хмельницкая область – 40 прививок;
  • Черкасская область – 40 прививок;
  • Черновицкая область – 79 прививок;
  • Черниговская область – 100 прививок.

За сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области – 180. Эта область лидирует и по количеству вакцинированных в течение всего периода кампании. Сейчас там первую дозу получили уже 400 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии обнаружили 1 357 470 случаев Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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