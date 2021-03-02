2 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вакцинировался от коронавируса.

Ему сделали прививку вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

— Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна, — отметил Виктор Ляшко.

Ляшко иммунизировался в больнице Кагарлыка в Киевской области.

Вакцинация против коронавируса

В Украине 24 февраля началась вакцинация против коронавируса. Первыми прививки сделали медикам.

Чтобы стимулировать украинцев к массовой иммунизации и показать безопасность вещества, вакцинировались президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.

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