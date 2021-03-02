Кнопка, сенсор и два пальца: депутат Слуги народа показал, как голосует по новой процедуре

В Верховной Раде 2 марта протестовали установленную накануне сенсорную кнопку для голосования.

Как изменилась процедура голосования, в своем Facebook рассказал народный депутат фракции Слуга народа Роман Грищук.

Отныне при голосовании сенсорной кнопкой все депутаты должны держать две руки на панели. Это не даст возможности проголосовать еще за кого-то из своих коллег.

— Одна рука должна находиться на сенсоре, а другой рукой нужно будет нажимать на кнопку. Голос будет учтен только таким образом, — рассказал нардеп.

Также Роман Грищук добавил, что все депутаты получили печатные инструкции-памятки относительно процедуры голосования с помощью сенсора.

Отмечается, что система защищена от мошенничества: проголосовать, подложив под сенсор посторонний предмет вместо пальца, не удастся.

О том, что в Раде заработает сенсорная кнопка для борьбы с кнопкодавством, спикер Дмитрий Разумков сообщил 1 марта.

Система прошла несколько этапов проверки. Отмечается, что установка сенсоров является частью реформы Верховной Рады.

Для отслеживания возможных нарушений во время процедуры голосования в зале были установлены дополнительные камеры.