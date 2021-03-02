По состоянию на 2 марта коронавирус в Киеве обнаружили еще у 463 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 138 483 человека.
За сутки зафиксировали 10 летальных случаев, всего — 2 672. В то же время побороть болезнь удалось 94 596 больным, за сутки их количество увеличилось еще на 746 пациентов.
Заболели:
- 260 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
- 182 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет
- 13 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (85), Дарницком (77) и в Днепровском (72).
За все время пандемии в Украине заболели 1 357 470 человек, выздоровели 1 176 918 человек и провели 6 948 980 ПЦР-тестирования.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.