По состоянию на 2 марта коронавирус в Киеве обнаружили еще у 463 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 138 483 человека.

За сутки зафиксировали 10 летальных случаев, всего — 2 672. В то же время побороть болезнь удалось 94 596 больным, за сутки их количество увеличилось еще на 746 пациентов.

Заболели:

260 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

182 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет

13 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (85), Дарницком (77) и в Днепровском (72).

За все время пандемии в Украине заболели 1 357 470 человек, выздоровели 1 176 918 человек и провели 6 948 980 ПЦР-тестирования.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: