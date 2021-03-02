В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались.
По информации специалистов Национальной академии наук, из 8 446 таких украинцев умерли 7 479 человек, что составляет 89%.
При этом средняя госпитальная летальность за весь период составила около 15%, среди больных, которые находились в отделениях интенсивной терапии, — 76%.
Кроме того, в НАНУ отметили, что с 23 февраля до 1 марта почти во всех регионах Украины выросло количество летальных случаев от коронавируса.
Смертность от коронавируса
В Национальной академии наук назвали регион Украины, где специалисты хуже всего относятся к регистрации смертей от коронавируса.
Согласно отчету, Харьковская область демонстрирует худшие результаты.
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Источник: НАНУ