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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Летальность — 89%: в Украине умерло большинство пациентов с Covid-19 на ИВЛ

В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались.

Апарат ШВЛ

По информации специалистов Национальной академии наук, из 8 446 таких украинцев умерли 7 479 человек, что составляет 89%.

При этом средняя госпитальная летальность за весь период составила около 15%, среди больных, которые находились в отделениях интенсивной терапии, — 76%.

Кроме того, в НАНУ отметили, что с 23 февраля до 1 марта почти во всех регионах Украины выросло количество летальных случаев от коронавируса.

Смертность от коронавируса

В Национальной академии наук назвали регион Украины, где специалисты хуже всего относятся к регистрации смертей от коронавируса.

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Согласно отчету, Харьковская область демонстрирует худшие результаты.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАНУ

Фото: Dreamstime

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