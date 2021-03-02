Министерство финансов, Государственный экспортно-импортный банк Украины и публичное акционерное общество МТБ Банк заключили трехстороннее соглашение по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Это стало возможным в рамках проектов Европейского инвестиционного банка Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации и Основной кредит для аграрной отрасли — Украина. Об этом сообщает пресс-служба МТБ Банка.

Программа предусматривает выделение €400 млн кредитов, которые могут быть направлены на практически любой инвестиционный проект в производственно-сбытовых цепочках, начиная от поставщиков сырья и заканчивая розничной торговлей.

Кредиты ориентированы на предприятия, производящие зерновые и масличные культуры, занимающиеся рыбоводством и аквакультурой. Программа Европейского инвестиционного банка разработана для уже состоявшегося бизнеса, создающего добавленную стоимость, и имеющего долю рынка и намерение увеличить ее с помощью конкретных действий.

— Мы уже несколько лет подряд активно развиваем кредитование аграриев благодаря разработанным партнерским программам. И вот теперь клиенты банка получат возможность финансирования на длительный срок — до десяти лет по сниженным процентам, – комментирует заключение соглашения глава правления ПАО МТБ Банк Юрий Кралов.



По словам Юрия Кралова, клиентам банка также будет доступна бесплатная техническая поддержка в подготовке необходимых документов в соответствии с установленными требованиями.

Им помогут в определении и разработке процедур оценки и обработки заявок на получение кредита, обеспечение соответствия заявок финансовым, экологическим и социальным требованиям ЕИБ.

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Европейский инвестиционный банк работает в Украине с 2007 года. На сегодня Украина уже получила от банка €6,4 млрд инвестиций.

ЕИБ поддерживает развитие малых и средних предприятий с помощью кредитных линий, предназначенных для преодоления дефицита долгосрочного финансирования через местных финансовых партнеров. С самого начала деятельности в Украине, ЕИБ выделил более €1,9 млрд для поддержки малого и среднего бизнеса.

МТБ Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, имеет более 50 отделений в 12 регионах Украины. С 2017 года в банке новый менеджмент: Кралов Игорь Александрович — глава правления, Згуров Игорь Александрович – председатель наблюдательного совета.