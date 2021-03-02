Погода в Украине 3-4 марта улучшится под влиянием антициклона Жаклин. В среду и четверг ожидается сухая и солнечная погода.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, антициклон отгонит фронты и циклоны, поэтому осадки в эти дни маловероятны.

По всей территории Украины будет преимущественно западный ветер.

В среду, 3 марта, максимальная температура воздуха в Украине составит +10 +11 градусов.

В четверг, 4 марта, столбик термометра подскочит до +13 градусов, на Западе местами до +15 градусов.