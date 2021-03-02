Обещали — сделали: на Электротяжмаше за день выплатили сотрудникам более 40 млн грн

Руководство ГП Электротяжмаш погасило все задолженности по заработной плате. Совместно с Фондом государственного имущества Украины менеджменту предприятия удалось привлечь 40 млн грн средств вопреки миллиардным долгам перед поставщиками и дефолтным кредитам, которые возникли при предыдущем менеджменте.

На предприятии реализуется план стабилизации, который включает реструктуризацию проблемных кредитов (один из двух кредитов уже выведен из дефолтного состояния и начал обслуживаться заводом), привлечение оборотного капитала и существенное повышение маржинальности по основным линиям продукции.

— Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода — полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками по улучшению платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям, — комментирует ситуацию заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

Он добавил, что окончательное решение ситуации займет еще некоторое время, но эта задержка в выплате зарплат должна стать последней.

Так, уже в течение 2 месяцев ЭТМ должен получить около 340 млн грн. Это индексация по контрактам с Укргидроэнерго 2018-2020 годов, которая была предусмотрена, но не проводилась ранее. Сумма и необходимые документы уже согласованы на уровне руководства компаний и находятся на финальном утверждении в ЕБРР как основной кредитующей организации.

Недавно на Каневской ГЭС ввели в эксплуатацию агрегат производства ЭТМ стоимостью 50 млн грн. Харьковский завод также проходит сертификацию для участия в модернизации и обновлении подвижных составов Укрзализныци.

На Электротяжмаше выплатили задолженности

Сотрудники Электротяжмаша получили оставшиеся задолженности по заработной плате. Информация о страйках на предприятии оказалась фейком.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что на предприятии якобы начался страйк сотрудников. Однако, в Электротяжмаш отметили, что завод работает в штатном режиме, а все сотрудники работают в обычном режиме.

Фото: Электротяжмаш

Источник: Фонд госимущества