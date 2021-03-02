В течение 1 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Водяное боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Павлополя и Красногоровки — из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Красногоровки оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.

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Неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов — боевое травмирование.

Защитников оперативно доставили в медицинское учреждение.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Луганское боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

— Вооруженные формирования РФ препятствуют работе СММ ОБСЕ. 28 февраля мини БПЛА Миссии испытал влияние (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий, СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, — отметили в штабе ООС.

По состоянию на утро 2 марта обстрелов не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

За 28 февраля на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пищевик вооруженные формирования РФ открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский военный.

Также оккупанты стреляли вблизи Широкиного, Водяного, Верхнеторецка, Павлополя.