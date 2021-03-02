Заседание Верховной Рады IX созыва начнется 2 марта в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

На пленарном заседании чиновники рассмотрят ряд вопросов и изменений в законопроекты.

В частности народные депутаты обсудят изменения в Налоговый и Уголовный кодексы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Также обсудят внеочередные выборы городских и сельских голов нескольких регионов. В частности о назначении внеочередных выборов Коларовского сельского главы Запорожской области, Малолюбашанского сельского главы Ровенской области, Теребовлянского городского главы Тернопольской области, Липовецкого городского главы Винницкой области и Комарновского городского главы Львовской области.

Народные депутаты рассмотрят изменения в законодательство относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (в частности речь идет о псевдоминировании). Чиновники планируют обсудить изменения в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственников.

Также народные депутаты будут обсуждать вопрос о введении почетного звания Заслуженный работник сферы телекоммуникаций Украины.

Увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности, который Верховная Рада приняла 3 февраля 2021 года.

Согласно закону, возрастут штрафы за нарушение противопожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте, а также за нарушение установленных требований в вопросах гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.