По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии было выявлено 1 357 470 случаев коронавируса. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.
За прошедшие сутки выздоровели 5 194 человека, за все время пандемии — 1176 918. Не удается побороть болезнь 26 212 украинцам, за день умерли 162 человека. Госпитализированы в больницы за сутки 1 410 граждан Украины.
Также за минувшие сутки совершено 54 994 тестирований (в частности методом ПЦР — 27407, методом ИФА — 14483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13104).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 463 случая;
- Винницкая область — 453 случая;
- Волынская область — 140 случаев;
- Днепропетровская область — 206 случаев;
- Донецкая область — 107 случаев;
- Житомирская область — 94 случая;
- Закарпатская область — 438 случаев;
- Запорожская область — 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 649 случаев;
- Киевская область — 231 случай;
- Кировоградская область — 26 случаев;
- Луганская область — 32 случая;
- Львовская область — 349 случаев;
- Николаевская область — 153 случая;
- Одесская область — 319 случаев;
- Полтавская область — 131 случай;
- Ровенская область — 108 случаев;
- Сумская область — 37 случаев;
- Тернопольская область — 146 случаев;
- Харьковская область — 319 случаев;
- Херсонская область — 18 случаев;
- Хмельницкая область — 105 случаев;
- Черкасская область — 93 случая;
- Черновицкая область — 504 случая;
- Черниговская область — 52 случая.
Коронавирус в Украине
Утром 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. От 28 февраля было обнаружено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
За день побороть болезнь удалось 1 701 украинцу, за все время пандемии выздоровели 1 171 724 человека. Умерли от осложнений 26 050 граждан Украины, за сутки — 68 человек.