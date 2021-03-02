По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии было выявлено 1 357 470 случаев коронавируса. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

За прошедшие сутки выздоровели 5 194 человека, за все время пандемии — 1176 918. Не удается побороть болезнь 26 212 украинцам, за день умерли 162 человека. Госпитализированы в больницы за сутки 1 410 граждан Украины.

Также за минувшие сутки совершено 54 994 тестирований (в частности методом ПЦР — 27407, методом ИФА — 14483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13104).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 463 случая;

Винницкая область — 453 случая;

Волынская область — 140 случаев;

Днепропетровская область — 206 случаев;

Донецкая область — 107 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 438 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 649 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 349 случаев;

Николаевская область — 153 случая;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 131 случай;

Ровенская область — 108 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 146 случаев;

Харьковская область — 319 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черновицкая область — 504 случая;

Черниговская область — 52 случая.

Коронавирус в Украине

Утром 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. От 28 февраля было обнаружено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

За день побороть болезнь удалось 1 701 украинцу, за все время пандемии выздоровели 1 171 724 человека. Умерли от осложнений 26 050 граждан Украины, за сутки — 68 человек.