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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Уровень заболеваемости растет: за сутки в Украине 5 336 случаев коронавируса

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Украине заболели еще 5 336 человек. За все время пандемии было выявлено 1 357 470 случаев коронавируса. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Коронавірус

За прошедшие сутки выздоровели 5 194 человека, за все время пандемии — 1176 918. Не удается побороть болезнь 26 212 украинцам, за день умерли 162 человека. Госпитализированы в больницы за сутки 1 410 граждан Украины.

Также за минувшие сутки совершено 54 994 тестирований (в частности методом ПЦР — 27407, методом ИФА — 14483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13104).

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 463 случая;
  • Винницкая область — 453 случая;
  • Волынская область — 140 случаев;
  • Днепропетровская область — 206 случаев;
  • Донецкая область — 107 случаев;
  • Житомирская область — 94 случая;
  • Закарпатская область — 438 случаев;
  • Запорожская область — 163 случая;
  • Ивано-Франковская область — 649 случаев;
  • Киевская область — 231 случай;
  • Кировоградская область — 26 случаев;
  • Луганская область — 32 случая;
  • Львовская область — 349 случаев;
  • Николаевская область — 153 случая;
  • Одесская область — 319 случаев;
  • Полтавская область — 131 случай;
  • Ровенская область — 108 случаев;
  • Сумская область — 37 случаев;
  • Тернопольская область — 146 случаев;
  • Харьковская область — 319 случаев;
  • Херсонская область — 18 случаев;
  • Хмельницкая область — 105 случаев;
  • Черкасская область — 93 случая;
  • Черновицкая область — 504 случая;
  • Черниговская область — 52 случая.

Коронавирус в Украине

Утром 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. От 28 февраля было обнаружено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

За день побороть болезнь удалось 1 701 украинцу, за все время пандемии выздоровели 1 171 724 человека. Умерли от осложнений 26 050 граждан Украины, за сутки — 68 человек.

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